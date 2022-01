Torna in onda Castle su Rai2 con le repliche della serie tv. Tutti gli episodi dell’amato crime con Nathan Fillion e Stana Katic saranno trasmessi a partire dal 28 gennaio in fascia pomeridiana.

Creato da Andrew W. Marlowe, lo show segue le vicende di un famoso scrittore di gialli, Richard Castle, che collabora alle indagini della detective di polizia Kate Beckett. Allo stesso tempo, lui decide di prendere a modello proprio la detective per creare la nuova protagonista dei suoi romanzi. Dopo l’iniziale indifferenza, tra i due nasce un legame, sempre in bilico tra amicizia e qualcosa di più.

Castle ha debuttato il 9 marzo 2009 sulla rete americana ABC, andando in onda per otto stagioni e un totale di 173 episodi. Nell’aprile 2016 ha fatto molto scalpore il licenziamento delle attrici Stana Katic e Tamala Jones, con le intenzioni dell’emittente di rinnovare comunque la serie per una nona stagione. A causa delle proteste dei fan, la ABC ha cancellato Castle, mettendo quindi la parola fine alle vicende di Richard Castle e Kate Beckett.

La programmazione di Castle su Rai2 sarà pomeridiana con un episodio in onda ogni giorno alle 17:15 circa.

Nel cast della serie, Nathan Fillion (attualmente protagonista di The Rookie, sempre in onda su Rai2) nel ruolo di Richard Castle, famoso scrittore di gialli. Dopo aver “ucciso” il protagonista dei suoi romanzi, è in cerca di ispirazione. La troverà nella detective Kate Beckett, con la quale inizierà a collaborare nel Dodicesimo distretto di New York. Stana Katic (Absentia su Amazon Prime Video) interpreta Kate Beckett, detective tosta dal passato tormentato; si è arruolata in polizia dopo il caso irrisolto dell’omicidio di sua madre.

Jon Huertas è il detective Javier Esposito, dal carattere tranquillo e posato; prima della polizia, ha servito nelle forze speciali; Seamus Dever interpreta il detective Kevin Ryan, dal carattere allegro e partner di Esposito; Tamala Jones è Lanie Parish, medico patologo del dipartimento di polizia e amica di Kate; Ruben Santiago-Hudson veste i panni di Roy Montgomery, capitano della squadra di detective guidata da Beckett; Susan Sullivan è Martha Rodgers, eccentrica madre di Richard Castle ed ex attrice di Broadway; Molly Quinn è Alexis Castle, figlia adolescente di Richard e nipote di Martha.

L’appuntamento con Castle su Rai2 è per oggi pomeriggio, 28 gennaio, alle 17:15.