Non funziona WeTransfer in questo venerdì 28 gennaio. Problemi gravissimi, se non un vero e proprio down possono essere confermati all’inizio di questo ultimo weekend di gennaio. Il servizio utilizzato in tutto il mondo per il trasferimento di contenuti di grandi dimensioni non è raggiungibile da diversi paesi del mondo e la cosa rappresenta una vera e propria anomalia proprio per la piattaforma, di solito impeccabile, appunto nel servizio reso.

Il servizio Downdetector mette in evidenza, già al momento di questa pubblicazione esattamente alle ore 11:30 italiane, qualche centinaio di alert di utenti che testimoniano problemi con il servizio. Dal momento che non funziona WeTransfer in questa giornata, molti professionisti e non solo sono impossibilitati nell’invio di documenti e contenuti fondamentali in questo momento per la loro attività. Scendendo nel dettaglio della tipologia di errore, va detto che chi accede alla piattaforma, per il momento, visualizza una schermata tutta bianca e dunque qualsiasi operazione è inibita, senza alcuna indicazione sul perché delle anomalie.

Anche se non funziona WeTransfer in questa mattinata, da parte dei canali ufficiali del servizio non sono giunte spiegfazioni sul perché i problemi si stiano manifestando in maniera così palese. Le difficoltà non sono solo italiane ma riguardano anche il resto del mondo, per un down momentaneo che sembra avere carattere globale, almeno fino a prova contraria.

Aggiornamento 11:45 – Continuano ad aumentare il numero di segnalazioni relative ai problemi WeTransfer odierni, come è possibile verificare ancora una volta attraverso la piattaforma Downdetector già indicata in questo approfondimento. Allo stesso tempo, rimane invariata la mancanza di feedback ufficiali da parte dei canali ufficiali del servizio sul down di questa mattinata. Sarebbe il caso di tenere sotto osservazione i profili social WeTransfer appunto per ottenere riscontri, in particolare quello Twitter @WeTransfer molto attivo.

