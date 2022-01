Ci sono un bel po’ di segnalazioni in giro da parte di persone secondo cui non funziona l’app PensAMI, concepita per farci calcolare la pensione allo stato attuale. Dunque, si parla nuovamente di INPS, dopo gli aggiornamenti di queste settimane sotto altri punti di vista. Proviamo a contestualizzare il tutto oggi 28 gennaio, in attesa che tutti riescano ad accedere e a testare questa nuova piattaforma, molto interessante per tanti italiani che intendono proiettarsi in avanti con anni di anticipo.

Segnalazioni secondo cui non funziona l’app PensAMI di INPS

In quale misura non funziona la nuova app PensAMI? Stando a quanto raccolto questa mattina, il sistema non funziona nel momento in cui si prova a testare nel pratico il simulatore INPS per calcolare gli scenari pensionistici futuri. Dunque, questione ancora in divenire, al punto che al momento è impossibile prevedere se la situazione riuscirà a sbloccarsi in modo definitivo in giornata. Vedremo se i tecnici interverranno già venerdì, in modo tale da farci provare questa sorta di tester.

Come è articolata l’app? INPS ha fatto sapere che l’utente ha immediatamente accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto allo stato attuale. Ovviamente lo scenario di ciascuna persona può cambiare con il trascorrere degli anni, motivo per il quale siamo al cospetto di una semplice fotografia, in relazione al nostro status attuale. Resta il fatto che in tanti siano curiosi di provare questo nuovo strumento, al netto dell’ironia dei più giovani sugli anni che saranno necessari per raggiungere questo traguardo.

Aggiungo, poi, che il servizio è stato aggiornato alle ultime novità legislative, con un particolare riferimento alla legge 30 dicembre 2021, numero 234, allineandosi alle recenti disposizioni sull’accesso alla pensione anticipata. Eppure, nonostante, questo, oggi non funziona l’app PensAMI di INPS.