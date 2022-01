Il giocatore Mathias Olivera è ormai entrato nel mirino del Napoli e, a quanto pare, sarebbe stato anche definito l’affare. A darne notizia è l’edizione di oggi, venerdì 28 gennaio, del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, che ha spiegato gli ulteriori dettagli dell’operazione. Il Getafe, squadra attuale in cui milita il 24enne uruguaiano, ha però fatto muro su un possibile trasferimento del giocatore già in questa sessione di calciomercato invernale. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe chiudere la trattativa per giugno nei prossimi due giorni. Si andrebbe a trattare sulla base di un prestito da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più 3 di bonus.

Olivera-Napoli un affare prossimo a concludersi. Il terzino sinistro sarà l’erede di Faouzi Ghoulam: l’algerino, le cui condizioni fisiche sono per giunta un’incognita, è sotto contratto con i partenopei fino al prossimo 30 giugno, poi sarà libero di lasciare il club a parametro zero e firmare con chi vorrà. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, la società azzurra sarebbe in fase avanzata per chiudere l’affare: infatti, malgrado manchi ancora l’ufficialità, l’uruguagio sembra ormai un’operazione definita sotto ogni aspetto. Il Napoli voleva anticipare l’arrivo del classe ’97 già a gennaio con doppio passaporto (quindi tesserato come comunitario), ma, come già detto sopra, l’attuale squadra di club non è per nulla pronta a privarsene già adesso.

Il Getafe, infatti, al momento ha quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non vorrebbe privarsi di un titolare proprio ora, tra l’altro con così poco tempo per rimpiazzarlo. Detto ciò, la fumata bianca è in dirittura di arrivo. Mister Luciano Spalletti può finalmente gioire, dato che era alla ricerca proprio di un innesto fresco sulla fascia sinistra del campo. L’ufficialità, dunque, arriverà per giugno, quando Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli.

