La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra fa il suo debutto su Netflix il 28 gennaio cercando di convincere con un mix di generi che vanno dal thriller alla commedia in un’atmosfera permeata di black humor. La serie, dal titolo originale The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, è anche il primo grande show da protagonista per Kristen Bell dopo due esperienze che hanno definito la sua carriera, il revival di Veronica Mars, ruolo che l’ha consacrata sul piccolo schermo, e la deliziosa The Good Place.

La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra vede Bell nei panni di Anna (Kristen Bell), una donna con il cuore spezzato, che vive la sua vita come se ogni giorno fosse identico al precedente. Ovvero con un bicchiere di vino in mano, fissando fuori dalla finestra e osservando il mondo che va avanti senza di lei. Ma quando un affascinante vicino (Tom Riley) e la sua adorabile figlia (Samsara Yett) si trasferiscono dall’altra parte della strada, Anna inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Almeno fino a quando assiste a un omicidio raccapricciante… Ma è davvero così o è tutto frutto della sua dipendenza dall’alcol?

Nel cast de La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra accanto a Kristen Bell figurano Tom Riley nei panni di Neil, il nuovo vicino di casa vedovo di Anna, e Michael Ealy, nei panni dell’ex marito della protagonista, Douglas, presenza costante nel corso della serie, durante la quale emergono le ragioni della loro rottura. Inoltre Mary Holland è nel ruolo di Sloane, l’amica solidale di Anna, proprietaria di una galleria d’arte locale, mentre Shelley Hennig è in quello di Lisa, la ragazza di Neil e presunta vittima dell’omicidio di cui Anna è convinta di essere testimone. Infine Cameron Britton è Buell, un tuttofare della città, Christina Anthony interpreta la detective Lane, Benjamin Levy Aguilar è nei panni dello spogliarellista Rex, mentre Samsara Yett è la piccola Emma, ​​la figlia di 9 anni di Neil.

La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra, creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, è pensata come una commedia dark ispirata a thriller psicologici contemporanei come La Ragazza del Treno e, secondo Netflix, spingerà lo spettatore a dubitare di cosa sia davvero successo fino alla fine e ad investigare insieme alla protagonista.

Continua a leggere su optimagazine.com