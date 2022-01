Continua ad essere piuttosto competitivo il prezzo degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari di stampo Apple che si ritrovano sempre ad un costo scontato su Amazon. Proprio il sito di e-commerce più popolare al mondo presenta un’offerta piuttosto allettante per tali auricolari. Rispetto al periodo del Black Friday c’è un leggero aumento di prezzo, ma senza dubbio è tra i più interessanti presenti in circolazione per questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Gli AirPods Pro tornano disponibili su Amazon il 28 gennaio a prezzo scontato

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di dieci giorni fa. Nel dettaglio parliamo di un costo di 219 euro su Amazon ed è il risultato di uno sconto del 22% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro. Il risparmio arriva quindi ad essere di 60 euro, cifra non altissima, ma comunque abbastanza interessante per far capitolare qualche utente.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Fino ad ora, a parte il Black Friday, il prezzo di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) non è mai sceso al di sotto dei 219 euro, quindi risulta essere al momento l’offerta migliore presente in circolazione. Acquistare poi su Amazon permette non solo di non pagare le spese di spedizione, ma di ricevere anche il prodotto in poco tempo. Infatti c’è la disponibilità immediata sul sito di e-commerce ed è possibile anche fare un acquisto a rate tramite Cofidis.

Ci sono quindi tutte le garanzie del caso e vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Senza dubbio la funzionalità più interessante riguarda la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergersi completamente nella musica. Se si ha necessità di mantenere un orecchio vigile su ciò che accade intorno, qui c’è anche la Modalità Trasparenza.

Altro aspetto di rilievo è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Infine c’è l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Chiaramente parliamo di un prodotto resistente all’acqua ed al sudore con AirPods Pro.