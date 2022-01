Il Samsung Galaxy S20 FE 4G sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0, a distanza di poco tempo rispetto all’omologo 5G. Il device raggiunge così la sua seconda major-release, cui si aggiungerà, quando sarà il momento, Android 13. Il rilascio è partito sia per la versione Exynos che Snapdragon, in maniera praticamente simultanea. Le novità in ballo sono davvero tante, e vanno dalla privacy e sicurezza ai nuovi indicatori per il microfono e fotocamera, alle ottimizzazioni delle animazioni, alla personalizzazione con la modifica automatico dello stile sulla base dello sfondo, al rinnovamento delle applicazioni pre-installate. Non mancano nemmeno le patch di sicurezza di dicembre 2021 a completamento delle modifiche introdotte dall’aggiornamento.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità di Android 12 con la One UI 4.0 a bordo del vostro Samsung Galaxy S20 FE 4G, non dovrete fare altro che agganciarvi ad una rete Wi-Fi di vostra fiducia, procedendo al download del pacchetto. Non fate partire l’installazione nel caso in cui la percentuale di carica residua sia inferiore al 50%, per evitare che il telefono si spenga durante il processo. Un’altra cosa da fare sarebbe effettuare un backup recente dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza (potrebbe succedere di trovarvi nelle condizioni di essere costretti ad un hard-reset di urgenza, che cancellerebbe ogni cosa presente a bordo, senza possibilità di poter recuperare nulla se non in presenza di un backup effettuato precedentemente).

Potete verificare la disponibilità di Android 12 con la On UI 4.0 a bordo del vostro Samsung Galaxy S20 FE 4G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

