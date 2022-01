Intervista:

Paolo Scesu al Premiato Circo Volante del Barone Rosso:

Mi arrivavano sempre più notizie di un Giudice che stava facendo un pellegrinaggio in nome delle Libertà. Poi, quando sono andato a intervistare Antonietta Morena Gatti, mi ha detto che la sera prima avevano incontrato questo Giudice, Paolo Sceusa, a Modena e che la sua marcia stava avendo un successo di adesioni sempre crescente. Mi ha raccontato di centinaia di persone che lo avvolgono e marciano insieme a lui. Stefano Montanari, marito di Antonietta Gatti, mi ha dato il numero di telefono di Paolo. Ero certo che non fosse andato molto lontano da Modena, visto che sta camminando a piedi. L’ho chiamato e mi ha risposto felicissimo di sentirmi, anche se non ci conoscevamo. Gli ho detto che ero da Stefano Montanari e Antonietta Gatti e che avevo una telecamera con me. Lui mi ha risposto che era appena venuto via dal Santuario Clelia Barbieri a Le Budrie, vicino a San Giovanni In Persiceto, ma che adesso era stato ospitato da una famiglia nella campagna di Nonantola. Ha detto che doveva sentire da loro se potevo andare a intervistarlo. Mi ha richiamato dicendo che anche la famiglia che stava ospitando lui e due suoi compagni di viaggio per la cena e la notte era felice se andavo. In mezzora l’ho raggiunto e, dopo le presentazioni, ho acceso la telecamera. Paolo mi ha raccontato che, per rispondere a una Magistratura che sta ignorando quello che sta accadendo e che va contro le basi della Costituzione, ha deciso di intraprendere un cammino a piedi che, come un volano, sta girando sempre più forte. Paolo Sceusa ha anche creato un gruppo di Avvocati in nome della “Tutela anti censura” che interviene giuridicamente per censure, comprese quelle che fanno i social media, come YouTube e Facebook.

Finita l’intervista, mi hanno proposto di rimanere a cena. Io dovevo rientrare assolutamente perché ero in ritardo sul mio lavoro, così ho detto: “Ma io sono vegano”. Mi hanno risposto: “Tutta la cena è vegana”. Più che da questa risposta sono stato attratto dalla dolcezza di questa famiglia. Così mi sono fermato. In attesa che la cena fosse pronta, ho parlato con la loro figlia, che sta studiando psicologia ma è indecisa se fare la pompiera o la criminologa. Poi, tra zuppa di zucca con crostini, tofu con verdure, lambrusco… è stata una serata fantastica che ti fa capire come, nonostante facciano di tutto per dividere le persone, ci sono nuclei saldamente uniti e inattaccabili che ospitano o accompagnano nella camminata pellegrini come il giudice Paolo Sceusa. Il successo di questa sua iniziativa pacifica è sempre crescente. Ad esempio, Paolo e chi lo seguiva, sono arrivati in un paese e in un bar hanno chiesto se faceva 300 caffè. Il proprietario ha detto che se non avevano il pass verde non li avrebbe serviti. Così sono andati in quello di fronte dove hanno speso 3.000 €, tra bibite, panini e caffè. Il Propietario del primo bar è ancora là che si mangia le mani. Inoltre, stanno nascendo una miriade di camminate spontanee in varie parti d’Italia per la Libertà. L’esempio di Paolo sta contagiando.

Lui aveva fatto anche appello agli artisti, ma si è presentato solo Tony Pagliuca, storico tastierista delle Orme (fra l’altro Paolo suona e da ragazzo faceva cover delle Orme). Pagliuca ha suonato “Collage” e Paolo ha cantato un testo che ha scritto su questa esigenza di Libertà. Tre giorni dopo, visto che Paolo era Bologna, dove aveva parlato ai tanti che vogliono incontrarlo nei Giardini Margherita, gli ho proposto di raggiungermi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Ce l’ha fatta e lì mi ha raccontato anche dell’iniziativa che sta organizzando per una Libera Università. Il mondo deve cambiare, sta cambiando paradossalmente in meglio anche grazie a persone coraggiose e serene come il Giudice Paolo Sceusa.

Per seguirlo nella sua marcia delle Libertà, unisciti al suo canale Telegram https://t.me/SceusaP e rimarrai aggiornato in tempo reale sulla sua posizione e vedrai foto e racconti dei luoghi incontrati delle persone che si stanno unendo a lui o che fanno marce per la Libertà in altre parti d’Italia.

www.redronnie.tv

