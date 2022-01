Nei più grandi successi di Malika Ayane c’è tutta la delicatezza di un’artista che per la musica ha una vera e propria vocazione d’amore. Dal coro per voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, oggi la cantautrice è una delle voci più interessanti della scena italiana. Con 6 album alle spalle e tante collaborazioni eccellenti, Malika può vantarsi di essere una voce fuori dal coro: il suo timbro è peculiare, e negli anni le ha permesso di proporre uno stile tutto suo. Il suo stile è un pop intimista, mai banale.

Feeling Better (2008)

Tra i singoli più venduti in Italia nel gennaio 2009, Feeling Better trova slancio specialmente dopo essere stata inserita nello spot della Vodafone. Il pop acustico dell’arrangiamento e l’estrema orecchiabilità della linea vocale fanno di Feeling Better uno dei brani più amati dal pubblico di Malika Ayane.

Come Foglie (2009)

Come Foglie è stata scritta da Giuliano Sangiorgi e con questo brano Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo. Ancora oggi è immortale il ritornello con la frase: “D’estate muoio un po’”.

La Prima Cosa Bella (2010)

Con la cover de La Prima Cosa Bella di Nicola Di Bari, Malika Ayane compie una vera e propria opera di divulgazione del grande classico della canzone italiana. La canzone fa parte della colonna sonora del film La Prima Cosa Bella di Paolo Virzì ed è uno dei più grandi successi di Malika Ayane.

Senza Fare Sul Serio (2015)

Con Senza Fare Sul Serio Malika Ayane presenta la sua svolta minimal, con accostamenti alla dance e al pop più elettronico. Il riff iniziale è uno dei più peculiari degli ultimi anni della scena italiana.

Tempesta (2015)

Con Tempesta, scritta insieme a Pacifico, Malika Ayane racconta la complessità dei sentimenti e lo fa senza malinconia: il brano, infatti, è un uptempo pieno di good vibes.