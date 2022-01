Sognare è lecito e alla notizia che i creatori di The Vampire Diaries sono a lavoro sulla serie Dead Day, è già partito il totonomi: ci sarà sullo schermo uno dei volti noti dell’amata serie The Cw? Julie Plec e Kevin Williamson hanno finalmente trovato un progetto che li ha rimessi insieme e più di un decennio dopo le avventure di Mystic Falls, i loro fedelissimi si troveranno alle prese con un’altra città piena di morte, romanticismo e colpi di scena inaspettati.

Il dramma soprannaturale Dead Day, basato sull’omonima serie di fumetti AfterShock, ha finalmente convinto i co-creatori di Vampire Diaries , Julie Plec e Kevin Williamson, pronti ad unire le forze nei panni di sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner. Nel loro annuncio ufficiale arrivato tramite comunicato stampa, i genitori di The Vampire Diaries hanno fatto sapere al proprio pubblico:

“Stavamo cercando un progetto da fare insieme e Dead Day ha tutti gli ingredienti che amiamo come narratori, amore, morte, emozioni e lacrime, e sappiamo che Susan Rovner e il suo team di Peacock sono la soluzione perfetta per questo progetto”.

Peacock porterà sullo schermo Dead Day, la serie che seguirà i personaggi durante l’unica notte in cui i morti tornano per affrontare questioni in sospeso e Lisa Katz, presidente dei contenuti seriali per NBCUniversal Television and Streaming, ci ha tenuto a sottolineare: “Abbiamo colto al volo l’opportunità di lavorare con Julie Plec e Kevin Williamson, che non solo hanno straordinari record individuali con la loro narrazione di alta qualità, ma hanno già creato magie insieme”.

I presupposti per fare bene ci sono tutti e in un mondo in cui la morte non è la fine, il pubblico dei creatori di The Vampire Diaries non può far altro che sguazzarci dentro sperando di affezionarsi alle peripezie degli Haskin pronti per questa notte del ‘ritorno’ convinti di poter riabbracciare familiari e amici ma dovendo poi fare i conti con coloro che cercano solo vendetta. Ci sarà uno tra Paul Wesley, Ian Somerhalder o Nina Dobrev a prestare il volto ad uno dei protagonisti?