L’arrivo di Elisa Balsamo a Sanremo 2022 è pari a quello di un’autorità. A soli 23 anni la giovane campionessa già dona lustro al tricolore, con quella maglia iridata conquistata con quell’oro durante il campionato mondiale su strada del Belgio. Non l’unico titolo, ovviamente, perché stiamo parlando di un’atleta capace di vincere ovunque grazie alla sua poliedricità. Elisa è campionessa sia su strada che su pista, e dietro le sue prestazioni ci sono sempre sessioni intense di preparazione, calcolate minuziosamente per presentarsi al massimo delle condizioni quando arrivano le gare.

Chi è Elisa Balsamo

Elisa Balsamo nasce a Cuneo nel 1998, e il ciclismo è la sua passione. Quella di Elisa, dal 2016, è una continua ascesa durante la quale la giovanissima sportiva raggiunge risultati importanti, trasformando in oro quasi tutte le competizioni alle quali partecipa.

Oltre al ciclismo, tuttavia, Elisa dimostra una grande passione e predisposizione per la cultura. È iscritta alla Facoltà di Lettere Moderne e Contemporanee dell’Università di Torino. Ama leggere, Elisa, e soprattutto ama la musica. Per 10 anni, scrive orgogliosamente nella biografia presente sul sito ufficiale, ha suonato il pianoforte. Studi umanistici, musica e ciclismo sono i 3 pilastri fondamentali della sua vita.

La campionessa del ciclismo

Nel 2016 Elisa vince il mondiale juniores su strada a Doha, nel Qatar, ed è solo l’inizio. Nel 2017 è suo l’oro nei campionati europei under 23, sia nell’omnium che nell’inseguimento a squadre, ed è suo anche l’oro per i campionati europei élite e l’inseguimento a squadre.

La sua più grande soddisfazione, come lei stessa dichiara, è il bronzo ai mondiali 2018 su pista élite nell’inseguimento a squadre. Un altro oro arriva nei campionati mondiali 2018/2019 con il record italiano nell’inseguimento a squadre.

La sua ultima vittoria arriva con i campionati del mondo di ciclismo su strada del settembre 2021 nelle Fiandre, in Belgio. L’arrivo di Elisa Balsamo a Sanremo 2022 come ospite è prevista per la prima serata, martedì 1° febbraio.