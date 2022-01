El Internado: Las Cumbres 2, già ampiamente atteso dopo il rinnovo annunciato al termine della prima stagione, arriverà prossimamente su Amazon Prime Video, forse già prima prossima della primavera.

Un primo teaser di El Internado: Las Cumbres 2 annuncia che la serie mistery/teen spagnola sta per tornare con nuovi episodi che risponderanno alle domande rimaste aperte nel finale della prima stagione e introdurranno nuovi personaggi e storyline.

Attenzione Spoiler!

El Internado: Las Cumbres 2, prodotta da The Mediapro Studio e Buendía Estudios, ripartirà dalla morte di Rita e dalla certezza degli studenti dell’antico monastero che ci sia un serial killer in giro per il collegio. Amaia, Paul, Eric, Paz e Julio si metteranno sulle tracce di Manuel sperando di trovarlo vivo, mentre Inés cercherà di capire il fine degli esperimenti su cavie e inizierà a ricordare il suo passato.

Il cast de El Internado: Las Cumbres 2 include ancora una volta Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Claudia Riera, Mina El Hammani e Joel Bosqued, a cui si aggiungono le new entry Irene Anula, Annick Weerts, Nicolas Cazale, Alberto Berzal e Clara Galle. La sceneggiatura è scritta ancora una volta da Asier Andueza, con la partecipazione di Laura e Sara Belloso e Abraham Sastre.

Il teaser di El Internado: Las Cumbres 2 anticipa “nuovi pericoli” e “nuove tentazioni” negli 8 episodi in arrivo prossimamente nel catalogo di Amazon Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com