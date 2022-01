Amazon, come sappiamo, è sempre pronto ad offrire tante iniziative promozionali, ma quella di oggi 28 gennaio pare decisamente interessante. Gli utenti iscritti al servizio Prime hanno la possibilità di archiviare le proprie foto in maniera illimitata e così il colosso statunitense dell’e-commerce ha deciso di regalare 10 euro di credito promozionale da spendere sul sito online e ad una condizione: ovvero l’utente dovrà scaricare l’app Amazon Photos e caricarci su le proprie foto. Ovviamente, tale promozione ha una scadenza: infatti, dovrete approfittarne subito perché l’offerta sarà valida solamente fino alle ore 23.59 del 31 gennaio 2022.

Ad ogni modo, non tutti gli utenti potranno usufruire di questa promozione dato che si tratta di un’offerta valida per i soli clienti che soddisfano i relativi criteri di idoneità. Per giunta, come viene specificato in termini e condizioni, l’offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo della promozione e quindi non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos precedentemente. Infine, sono esonerati da questa offerta coloro che sono clienti Amazon Prime Business e per gli utenti che non utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

Dunque, qualora stiate utilizzando il periodo di prova gratuito di Amazon Prime, avete già usato in passato Amazon Photos oppure siete iscritti ad Amazon Prime Business, non avete diritto a ricevere i 10 euro di credito promozionale. Coloro che, invece, sono idonei a riscuoterlo, oltre ad affrettarsi, la ricezione dell’offerta sarà confermata per email entro 7 giorni, con relative istruzioni d’uso. Ribadiamo che il credito promozionale si potrà utilizzare esclusivamente entro le ore 23.59 del 15 febbraio 2022 e solamente su ordini del valore di almeno 25 euro.

