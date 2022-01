C’è anche Virginia Bocelli in Doc – Nelle Tue Mani 2, nella puntata in onda il 27 gennaio su Rai1: si tratta della figlia del tenore Andrea Bocelli, che fa il suo debutto in una fiction televisiva ma non è certo nuova al mondo dell’arte e allo spettacolo nonostante la tenera età.

Virginia Bocelli in Doc – Nelle Tue Mani 2 appare come un personaggio di puntata, relativo ad uno dei casi medici che l’ospedale in cui opera il dottor Fanti (Luca Argentero). La piccola Bocelli ha soltanto 10 anni ma è già avvezza alle telecamere e al palcoscenico: nata dal matrimonio tra il tenore e Veronica Berti, ha iniziato a cantare e a suonare il pianoforte sin da piccola, oltre a praticare ginnastica ritmica. Tra le sue passioni c’è anche la recitazione e non è certo la prima volta che appare in video.

L’arrivo di Virginia Bocelli in Doc – Nelle Tue Mani 2 è stato infatti anticipato da una partecipazione ad un video del papà: la figlia di Bocelli è già stata protagonista del video di Ave Maria, girato nel Santuario di Loreto. Inoltre ha dato prova delle sue doti canore esibendosi in con il padre sulle note di Hallelujah, durante la serata evento natalizia Believe in Christmas, in scena al Teatro Regio di Parma nel dicembre 2020. Ecco il video della sua performance.

Il cameo di Virginia Bocelli in Doc – Nelle Tue Mani 2 è annunciato già dal promo della terza puntata attualmente in rotazione e dalle foto trapelate dal set, come quella in cui appare insieme ai protagonisti del medical drama di Rai1 Luca Argentero e Matilde Gioli.

Continua a leggere su optimagazine.com