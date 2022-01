Sono stati rimandati i concerti di Bryan Adams in Italia. Lo comunica l’agenzia di Booking per il nostro Paese, D’Alessandro e Galli, che aveva già previsto tre esibizioni dell’artista in tre città diverse, nel mese di febbraio 2022.

Lo stato attuale dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19 non consente di tenere fede agli impegni già programmati in Italia e in altri Paesi europei. I tre concerti di Bryan Adams in Italia slitteranno ma le nuove date non sono ancora state comunicate.

I tre appuntamenti sono in fase di riprogrammazione e i nuovi eventi verranno comunicati al più presto. Per tutti i fan in possesso dei biglietti, intanto, una buona notizia: potranno essere utilizzati i titoli d’ingresso già in loro possesso senza alcuna necessità di modifica.

I 3 concerti Italiani di Bryan Adams erano previsti a febbraio a Roma, Firenze e Conegliano Veneto. Sono adesso stati rinviati a nuova data. Il nuovo calendario verrà comunicato quanto prima.

La decisione di posticipare le date Italiane, insieme a quelle di diversi altri paesi europei, è stata presa a seguito delle complicazioni che la crisi pandemica ancora pone nell’organizzazione di questi eventi. Il promoter italiano sta lavorando a stretto contatto con il management di Bryan Adams al fine di riprogrammare i tre concerti, compatibilmente con lo stato pandemico in divenire in molti Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

L’invito ai fan è quello di continuare a monitorare le comunicazione ufficiali e a conservare i biglietti già acquistati, che potranno essere utilizzati per le rispettive nuove date Inn fase di schedule.