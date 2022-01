Sarebbe bello crederci ma la notizia di PS5 da Unieuro del tutto regalate dalla catena di elettronica è decisamente fake. Tra l’altro si tratta di una truffa che prende di nuovo di mira il brand della distribuzione, dopo altri tentavi pure commentati con i nostri lettori in questa prima parte del 2022. Prima che qualche ignara vittima ci caschi, meglio chiarire la vera natura del raggiro che corre sui social.

Solo un paio di giorni fa, abbiamo riportato la notizia di un falso sito Unieuro, in tutto e per tutto simile all’originale, che stava spopolando millantando proprio la nuova disponibilità PS5. Più di qualche potenziale acquirente è stato tentato nell’effettuare una transazione a prezzo pieno della console, nella versione digital e standard. Peccato davvero per l’esito dell’acquisto, visto che l’ e-commerce clonato non ha di fatto inviato alcun prodotto, intascando tuttavia la cifra corrisposta.

Quanto di scena ora risulta essere la truffa 2.0 per il noto prodotto di casa Sony, probabilmente con la stessa matrice. In particolar modo, il raggiro ha come protagonista la PS5 da Unieuro addirittura data gratuitamente ai fortunati vincitori di un qualche concorso o gioco a premi. A monte del tentativo di frode c’è un post social molto diffuso in queste ore e visibile nell’immagine di apertura articolo. La vittima di turno è invogliata a visitare il collegamento fake e dunque a compilare un qualche form con dati personali, soprattutto quelli relativi alla propria carta di credito e di debito. Il pericolo di vedersi detrarre finanze o di subire altri raggiri è dunque servito.

L’ultima delle truffe relativa alla PS5 da Unieuro gratis è abbastanza diffusa, come già riferito. La stessa Polizia postale italiana, attraverso i suoi canali ufficiali, ha messo in guardia tutti dal cadere in trappola. Anche la catena di elettronica ha confermato la sua estraneità a tutta la vicenda.

