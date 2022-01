Non è fantascienza e neppure una prospettiva tanto lontana. Gli iPhone diventeranno ben presso dei POS utili per ricevere i pagamenti, alla stregua di quelli che siamo abituati ad utilizzare in molti esercizi commerciali e non solo. A dare per scontata l’evoluzione ci pensa un nuovo rapporto di Reuters: Apple starebbe proprio cercando di introdurre un nuovo servizio che darebbe decisamente una marcia in più ai propri melafonini. Questi sarebbero sempre più interessanti per piccoli e medi imprenditori, magari nell’ottica di snellire le procedure già in uso.

Come sarebbe possibile rendere un iPhone come un POS per effettuare pagamenti? Nulla di più semplice: non sarebbe necessario avere un hardware particolare (se non il supporto NFC ormai di serie su qualsiasi smartphone da anni). Basterebbe, in effetti, un semplice aggiornamento software per procedere alle prime transazioni, semplicemente appoggiando una carta, uno smartwatch anche un altro iPhone al primo abilitato per i pagamenti.

Non è chiaro quando si potrà usufruire degli iPhone come POS ma l’aggiornamento dedicato potrebbe essere dietro l’angolo e dunque garantito nei prossimi mesi del 2022. Resta solo da capire se la specifica funzionalità farà parte di Apple Pay o se Cupertino collaborerà con i fornitori di servizi di pagamento già esistenti. Va anche chiarito che, almeno fino a questo momento, si è già potuto usufruire dei melafonini come stazioni POS per i pagamenti ma con l’ausilio di altri dispositivi hardware associati come i lettori Square di Block Inc negli Stati Uniti ma anche SumUp, molto diffuso nel nostro paese. La differenza sostanziale con quanto sta preparando Apple è che, in un futuro non molto lontano, tutte le operazioni saranno consentite solo con l’ausilio del proprio melafonino, evitando dunque anche gli eventuali costi per altri accessori. Non ci resta che attendere le prossime mosse da parte di Cupertino per capire le sue intenzioni.

Continua a leggere su optimagazine.com