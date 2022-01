Era il 27 gennaio del 1997 quando per la prima volta andava in onda in Italia Piccoli Problemi di Cuore, la storia di Miky e Yu e del loro grande amore. Per mesi abbiamo seguito le avventure dei due ragazzi che si sono conosciuti e poi innamorati mentre il pubblico si è affezionato a loro, alle loro famiglie e alle loro liti fino a quando la lontananza non ha rischiato di separarli.

Quello che molti non sanno è che Piccoli Problemi di Cuore in realtà non è la versione ‘originale’ di Marmalade Boy, il manga dal quale è nato. Gli episodi andati in onda su Italia1 e Canale5 sono stati ‘ripuliti’ da alcuni elementi che non avrebbero permesso la programmazione per bambini. La serie andata in onda ormai 25 anni fa differisce parecchio da quella giapponese e in molti hanno gridato per questo alla censura, specie i ‘puristi’ del manga.

Dall’altra parte, però, c’è chi è pronto a ribadire il fatto che non si è tratto di censura bensì di una riscrittura del manga originale, con il benestare dell’autrice e della casa di produzione, producendo una serie nuova solo liberamente tratta da Marmalade Boy. Alla luce del successo ottenuto in Italia e nei 12 Paesi in cui la versione ‘rimaneggiata’ è stata venduta, sembra che tutto sia andato come previsto anche se per molti Piccoli Problemi di Cuore rimane uno dei cartoni più censurati della televisione italiana.

Quello che è certo è che il manga originale regala ai suoi protagonisti un finale travagliato ma lieto e che in Italia siamo rimasti un po’ appesi ma sognanti riguardo al loro futuro.

Quale sarà la fazione giusta in cui schierarsi? I fan continuano a ribadire il fatto che, tutto sommato e all’oscuro di questi tecnicismi, la storia di Miky e Yu ci ha emozionato, convinto e ha vinto in termini di share. Se tanto mi dà tanto…