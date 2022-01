A quasi due anni dalla sua fine arriva una nuova serie di Claire Danes dopo Homeland: la protagonista di una delle serie drammatiche/thriller più apprezzate e premiate degli ultimi anni torna da protagonista in un nuovo format, unendosi a Jesse Eisenberg e Lizzy Caplan nella miniserie Fleishman Is in Trouble.

La nuova serie di Claire Danes dopo Homeland è basata sul romanzo bestseller di Taffy Brodesser-Akner e incentrata sulla storia del dottor Toby Fleishman (Eisenberg), che dopo un recente divorzio inizia a riscuotere un successo inaspettato nel mondo degli appuntamenti via app. Quando la sua ex moglie Rachel scompare, però, la sua ricerca lo costringe ad affrontare ciò che è andato storto nel loro matrimonio.

Questa nuova serie di Claire Danes vede la protagonista di Homeland nei panni dell’ex moglie di Toby, Rachel, un’agente di artisti di successo, mentre Lizzy Caplan interpreta l’amica di Fleishman, Libby, che funge anche da narratrice dell’intera storia. Brodesser-Akner scrive e produce questo adattamento televisivo, annunciato per la prima volta nel 2019: la produzione FX sarà trasmessa in streaming su Hulu.

La nuova serie di Claire Danes è la prima esperienza come volto regolare per l’attrice dopo otto stagioni nei panni dell’agente della CIA Carrie Mathison nel thriller di spionaggio di Showtime, che le è valso due Emmy come migliore attrice protagonista nel 2012 e nel 2013. L’attrice aveva dichiarato di non essere disponibile a girare una nona stagione perché la serie la costringeva a viaggiare per il mondo, sacrificio difficilmente sopportabile dopo la nascita del suo secondo figlio nel 2018. Oltre ad apparire nella serie Fleishman Is in Trouble, Danes sarà anche nel film drammatico di Apple TV+ di prossima uscita, The Essex Serpent.

