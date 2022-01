Le cose si fanno complicate in New Amsterdam 4 tra Helen e Max, almeno in teoria. Chi ha seguito il finale della terza stagione sa bene che il nostro dottore ha mollato gli ormeggi con Helen e ha deciso di seguirla poi alla volta di Londra per dimostrarle il suo sentimento e vivere finalmente il loro amore lontano dalla routine e dagli impegni di tutti i giorni. Per sfortuna, però, il loro momento è finito, almeno in teoria, da quanto abbiamo visto nel nuovo episodio del medical drama in onda negli Usa.

ATTENZIONE SPOILER!

Dopo aver assistito a quanto siano diventate terribili le cose al New Amsterdam sotto la sorveglianza di Veronica, Helen ha chiesto a Max di non tornare a Londra con lei per rimanere è combattere la sua battaglia. Tutti i loro amici e colleghi stanno combattendo per i pazienti e l’ospedale che lui ha promesso di aiutare ed è per questo che dovranno separarsi.

Helen chiede a Max di rimanere e combattere al fianco dei loro colleghi per vincere questa battaglia e poi ritrovarsi ma la paura del nostro dottore è lecita: “E se ti perdessi?”. Helen è convinta che potranno essere felici e sopravvivere anche alla lontananza e così lo prega di tornare in ospedale non prima di averlo baciato e lasciato con un sorriso. Adesso Max è di nuovo in corsia al New Amsterdam mentre in Italia attendiamo ancora di capire quando andranno in onda i nuovi episodi della quarta stagione.

In un primo momento sembrava che il ritorno fosse stato annunciato per il mese di dicembre, almeno per la prima parte di stagione, ma poi tutto è cambiato e ancora oggi non abbiamo una data ufficiale. Dovremo attendere la primavera per il ritorno di Max e i suoi su Canale5?