Riascoltare i più grandi successi di Luigi Tenco farebbe male anche al cuore più cinico. Nella musica, nelle parole e nella voce del cantautore genovese c’è tutto il suo tormento, ma non solo: Tenco era anche la voce di una società che cambiava, e di questo cambiamento proprio i cantautori della scuola genovese si fecero portavoce. Lui, De Andrè, Gino Paoli e tanti altri crearono un monumentale squarcio con la vecchia musica italiana, portando avanti una poesia che raccontava l’amore in tutta la sua spietatezza, ma anche una realtà che gli autori di quel tempo faticavano a descrivere con sincerità.

Mi Sono Innamorato Di Te (1962)

“Mi sono innamorato di te perché perché non avevo niente da fare”, una frase che in quel tempo suonò come un oltraggio all’amore, ma che, se ascoltiamo con attenzione e spirito critico, suona come un insieme di grandi verità.

Ho Capito Che Ti Amo (1964)

Ho Capito Che Ti Amo, come il titolo suggerisce, racconta l’effetto sorpresa che l’amore infligge quando arriva inaspettato. L’arrangiamento di Ezio Leoni ha archi visionari e arpeggi dolci di pianoforte, un’atmosfera che si sposa perfettamente con la voce di Tenco.

Vedrai, Vedrai (1966)

“Vedrai che cambierà”, cantava Luigi Tenco nel ritornello di questo brano dolcissimo e straziante, dedicato a sua madre per rassicurarla sul suo avvenire. Oggi il brano è considerato uno dei momenti più alti della musica italiana.

Se Stasera Sono Qui (1967)

Luigi Tenco scrisse questo brano nel 1962, ma non si convinse ad inciderlo né a pubblicarlo. Fu Mogol a convincerlo, e oggi questa canzone è tra le più rappresentative del cantautore genovese.

Ciao, Amore, Ciao (1967)

La critica sociale e il rifugio nell’amore: tra i più grandi successi di Luigi Tenco non può mancare questo brano, l’ultimo che cantò da vivo prima di morire all’hotel Savoy di Sanremo, proprio nei giorni del Festival.