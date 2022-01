Scegliere quali siano i più grandi successi di Lucio Battisti significa citare ogni singola nota, ogni suono e ogni parola del cantautore di Poggio Bustone. Oggi sentiamo fortemente la mancanza di Battisti proprio perché ci ha lasciato un immenso archivio di canzoni meravigliose, di pezzi che hanno fatto la storia e album che ancora ai giorni nostri fanno scuola. Voce dalle sfumature black, la passione per la Motown, l’attenzione ai dettagli e la spontaneità sono merce rara, specialmente in un singolo uomo. La scena cantautoriale contemporanea deve molto a Lucio Battisti, e per questi gli rende sempre omaggio.

Io Vivrò Senza Te (1968)

Pubblicata in origine dai Rokes, per i quali Lucio Battisti aveva inciso l’organo, Io Vivrò Senza Te fu scritta da Detto Mariano. Il brano è un’intensa ballata sulla fine di un amore, scritta da Mogol e ancora oggi omaggiata dagli artisti contemporanei.

Un’Avventura (1969)

Inevitabilmente è tra le canzoni più conosciute e amate di Lucio Battisti: Un’Avventura arriva al nono posto al Festival di Sanremo e racconta, con amara positività, la dichiarazione d’amore tra due ragazzi.

Mi Ritorni In Mente (1969)

Una parte sognante e una più vivace: questi sono i due momenti che rappresentano Mi Ritorni In Mente, il racconto di una storia d’amore ormai finita ma di cui restano i bei ricordi, scanditi ora da un ritmo sognante e ora da un pop blues che strizza l’occhio alla Motown.

Acqua Azzurra, Acqua Chiara (1969)

Vero e proprio tormentone estivo, Acqua Azzurra Acqua Chiara vince il Festivalbar 1969 e viene addirittura citata nel manga One Piece. Ancora oggi è uno dei tormentoni più ricorrenti della musica italiana.

La Canzone Del Sole (1971)

Ricorrente tra gli esercizi di chitarra, La Canzone Del Sole non può mancare tra i più grandi successi di Lucio Battisti: due anime si incontrano dopo tanto tempo e si accorgono di quanto siano cambiati i loro corpi e i loro cuori.