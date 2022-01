iPhone 14 potrebbe avere solo la eSIM, almeno in qualcuna delle sue configurazioni. La SIM fisica non è più così indispensabile ormai, questo la mela morsicata lo sa. Stando a quanto riportato da ‘appleinsider.com‘, l’azienda californiana avrebbe intenzione di lanciare iPhone 14 esclusivamente con eSIM, almeno in una delle versioni previste, con accanto il modello tradizionale con supporto alla nano-SIM fisica. Apple vuole cominciare a spingersi verso questa direzione, anche se non in modo troppo brusco.

Ci sarà un iPhone 14 esclusivamente con eSIM, ma anche una versione, destinata al mercato di massa, con eSIM e SIM fisica. Si tratterà di un percorso graduale, che però avrà inizio già il prossimo autunno con i prossimi melafonini. Uno scenario plausibile, che darebbe modo agli utenti di abituarsi al nuovo orizzonte, ed anche il tempo necessario agli operatori di supportare la tecnologia a pieno regime. Non c’è ancora nulla di definitivo in ballo, visto che mancano ancora diversi mesi al lancio degli iPhone 14, presumibilmente previsti per il prossimo autunno, e quindi non prima di ottobre 2022 (almeno per quanto riguarda la commercializzazione, visto che la presentazione potrebbe avvenire già il prossimo settembre, o comunque subito dopo l’estate).

I melafonini di prossima generazione dovrebbero anche segnare il passaggio del comparto fotografico posteriore ai 48MP, una novità per Apple che generalmente ha sempre puntato sulla maggiore luminosità dei sensori e sull’ottimizzazione software per portare la qualità fotografica del proprio hardware ad un livello superiore (sono in molti ad affermare che le foto ed i video ottenuti tramite il proprio iPhone non abbiano rivali). Ad ogni modo, aspettiamo ancora per potervi dire di più a riguardo, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti che vedete in basso.

