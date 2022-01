Per capire chi sono i Calibro 35 dobbiamo rispolverare il concetto di superband. Un cervello, tanti cervelli: tutti i componenti del gruppo arrivano dalle realtà più importanti della scena alternativa italiana. Il risultato è una fusione di funk e jazz – e anche un po’ di sano progressive rock – sotto l’egida del cinema poliziottesco italiano, che piace tanto anche a Quentin Tarantino. Quest’anno sbarcheranno al Festival di Sanremo 2022 per accompagnare Rkomi nella serata delle cover e dei duetti. Il rapper e cantautore eseguirà un medley di Vasco Rossi.

Chi sono i Calibro 35

I Calibro 35 nascono dall’incontro di più artisti: il tastierista Enrico Gabrielli (Afterhours, Vinicio Capossela), il chitarrista Massimo Martellotta (Stewart Copeland, Eugenio Finardi), il batterista Fabio Rondanini (Afterhours, I Hate My Village) e il bassista Luca Cavina (Zeus!) con la produzione di Tommaso Colliva, già collaboratore di Nada, Ghemon, Muse, Ministri, Tricarico e tantissimi altri.

Il progetto nasce per rendere omaggio al cinema poliziottesco italiano degli anni ’60 e ’70. In più di 10 anni di attività discografica i Calibro 35 – il nome è una fusione tra la parola “calibro”, ricorrente nel cinema poliziottesco, e 35 come i millimetri della pellicola – hanno rivisitato colonne sonore storiche ma anche pubblicato inediti. Il loro ultimo lavoro è la colonna sonora della serie TV Blanca con Maria Chiara Giannetta.

La carriera

Il primo album Calibro 35 esce nel 2008 e contiene, tra le tante rivisitazioni, lo storico tema da Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto originariamente composta ed eseguita da Ennio Morricone, ma troviamo anche Milano Calibro 9 di Luis Bacalov e Italia A Mano Armata di Franco Micalizzi.

Dal secondo album Ritornano Quelli Di… Calibro 35 (2010) la band inserisce alcuni inediti scritti dal chitarrista Massimo Martellotta. L’ultimo disco in studio è Momentum (2020), settima esperienza in studio della superband milanese, la città che continua ad ispirare il cinema e la musica.