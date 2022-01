Benedict Cumberbatch non farà parte del cast di Good Omens 2. Questo quanto scrive Deadline, che in compenso aggiunge new entry alla serie tv di Prime Video basata sul romanzo Buona Apocalisse a tutti! di Neil Gaiman e Terry Pratchett.

Così Benedict Cumberbatch, star di Sherlock non tornerà a prestare la voce al personaggio di Satana, e come lui neanche Frances McDormand, che ha doppiato Dio nella prima stagione.

Good Omens 2, però, accoglie new entry nel cast: Gloria Obianyo interpreta l’angelo Uriel; Liz Carr è Saraqael; Quelin Sepulveda è Muriel. Insieme a loro anche Dame Siân Phillips, Tim Downie, Pete Firman, Andi Osho e Alex Norton in ruoli non ancora annunciati

Rivedremo invece gli attori già presenti nella prima stagione: Jon Hamm nei panni dell’Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nel ruolo dell’Arcangelo Michele, oltre a Derek Jacobi, Niamh Walsh, Mark Gatiss, Steve Pemberton e Reece Shearsmith.

In Good Omens, l’angelo Azraphel (Michael Sheen) e il demone Crowley (David Tennant) si alleano per evitare un evento apocalittico che minaccia di porre fine alla vita sulla Terra. Poiché Good Omens è un romanzo autoconclusivo, Amazon annunciò l’adattamento come una serie limitata, ma a causa del successo strepitoso dello show, è stato poi sorprendentemente rinnovato per una seconda stagione lo scorso anno. Attualmente le riprese sono in corso in Scozia.

La nuova stagione esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale per fare luce sulla strana amicizia tra Aziraphale, un angelo esigente, commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley. Essendo stati sulla Terra sin dall’Inizio, e avendo ormai sventato l’Apocalisse, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra, quando un messaggero inaspettato li mette davanti a un mistero sorprendente.

Neil Gaiman continua come executive producer e sarà co-showrunner con l’executive producer Douglas Mackinnon, che tornerà anche alla regia. Good Omens 2, prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. La data di uscita sarà annunciata in un secondo momento.

