Una polizza sanitaria privata è un’assicurazione capace di coprire le spese legate ad alcuni interventi medici a cui si è fatto ricorso nel settore privato. Un contratto di questo tipo offre numerosi servizi, e soprattutto torna utile in molte situazioni. Proprio per questo motivo nelle prossime righe vedremo insieme nel dettaglio cos’è, come funziona e perché stipularla.

Assicurazione sanitaria privata: cos’è?

Abbiamo detto che un’assicurazione sanitaria privata è in grado di coprire una serie di spese mediche per interventi compiuti nel privato. Una polizza di questo tipo torna utile in diversi casi, ad esempio quando non si intende affidarsi alla sanità pubblica, o quanto meno non esclusivamente, oppure quando si va in viaggio in qualche paese estero, ma anche se da stranieri si viene nel nostro Paese per un breve viaggio.

Una delle questioni più cruciali quando si parla di polizze sanitarie riguarda le coperture previste dal contratto. Non tutte le assicurazioni infatti, sono uguali, e offrono i rimborsi delle stesse tipologie di interventi medici. In alcune formule potrebbero essere previste delle eccezioni anche piuttosto importanti. Mai come in questo caso la lettura approfondita delle condizioni contrattuali è importante.

Polizza sanitaria privata: chi può stipularla?

Ogni compagnia assicurativa pone dei limiti molto precisi sulle categorie di persone che possono stipulare le loro polizze. Sotto un certo punto di vista tali limitazioni sono del tutto comprensibili, dal momento che le compagnie non sono altro che aziende che in qualche modo devono raggiungere un profitto. Proprio per questi motivi solitamente escludono le persone con maggiori probabilità di avere qualche problema di salute.

Ad ogni modo, le principali categorie escluse sono le seguenti:

Tossicodipendenti.

Persone affette da HIV.

Anziani oltre 75 anni.

È opportuno precisare che le suddette categorie non vengono sempre escluse, e che è necessario comunque valutare il singolo prodotto assicurativo. Ad esempio, alcune compagnie assicurano l’individuo per tutta la vita, quindi oltre i 75 anni.

Quali coperture offrono le polizze sanitarie private

Come spiegato in precedenza, ogni assicurazione offre coperture differenti, ma in linea di massima quelle seguenti sono quasi sempre previste:

Visite ed esami necessari per diagnosticare una malattia sospetta, o in seguito a un incidente.

Interventi chirurgici in seguito a incidenti e malattie.

Ricoveri ospedalieri in seguito a incidenti e malattie.

Cure dentistiche necessarie in seguito a incidenti e malattie.

Medicinali comprati in seguito a incidenti e malattie.

Le polizze sanitarie private invece, non coprono una serie di eventi. Tra i principali ricordiamo visite ed esami sostenuti per malattie già note, le spese legate a cure, ricoveri e medicinali sostenute in seguito a malattie e incidenti derivanti da abuso di droghe, alcool e psicofarmaci, e le cure e gli interventi dentistici. Come detto, in quest’ultimo caso fa eccezione la casistica dell’incidente.

Assicurazioni sanitarie private e servizi aggiuntivi

Per molte persone l’assicurazione sanitaria privata non rappresenta solamente la possibilità di essere tutelati in seguito a una malattia o un incidente. Sono in grande aumento infatti, le richieste di una copertura a 360° nei momenti di infortunio o malattia. Proprio per questo motivo, le compagnie assicurative offrono sempre più spesso la possibilità di acquistare servizi aggiuntivi.

È questo il caso ad esempio dell’assistenza domiciliare, davvero essenziale per alcuni tipi di convalescenza, oppure dell’indennizzo per invalidità. In questo secondo caso il pensiero solitamente è rivolto ai propri cari e alla possibilità di non essere più in grado di provvedere al loro sostentamento. Anche la diaria per la perdita di guadagni è importante, soprattutto per liberi professionisti e lavoratori autonomi. Infine, ma non da ultimo, anche la copertura legale in situazioni di errore medico potrebbe rivelarsi essenziale.