In questi ultimi giorni si è parlato tanto in Rete dei due prossimi device dell’azienda tecnologica cinese Realme, ossia il Realme 9 Pro e la variante 9 Pro+. Entrambi gli smartphone non sono stati ancora presentati ufficialmente, ma grazie alle anticipazioni ed ai dettagli emersi di recente possiamo considerarli ormai pronti al debutto e con specifiche “quasi” confermate. Diversi sono i render in circolazione online, che mostrano caratteristiche sul design e sui diversi colori con cui faranno il loro ingresso sul mercato.

Realme ha tutte le buone intenzioni di portare sempre più in alto il suo marchio, che sta mostrando forti segnali di crescita a livello mondiale: infatti, si può stimare un vero primato di +831% nelle vendite di telefoni 5G durante il Q1 2021, e l’azienda di Shenzhen non vuole assolutamente fermarsi qui, ma proseguire spedita proprio con i suoi due prossimi punti di forza: i Realme 9 Pro e 9 Pro+. Inoltre, la variante contrassegnerà anche il debutto in Europa del MediaTek Dimensity 920 5G, ovvero il processore che la società cinese ha presentato in via ufficiale l’estate scorsa. Tutti e due i device avranno a bordo il supporto alle reti di ultima generazione.

Andiamo a vedere insieme quali saranno le presunte e principali specifiche tecniche di entrambi gli smartphone Realme. Il Realme 9 Pro sfoggerà un display da 6,59 pollici con refresh rate a 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, memorie da 8/128GB, connettività 5G, un sensore delle impronte digitali integrato nel display, fotocamera principale da 64MP+8MP+2MP ed anteriore da 16M, con una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. La variante Realme 9 Pro+ presenterà un display Super AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici a 90Hz, un chip MediaTek Dimensity 920, memorie fino a 8GB di RAM ed a 256GB di spazio di archiviazione, fotocamera principale da 50MP+8MP+2MP e quella anteriore da 16MP, sblocco lettore di impronte in-display, una batteria da 4500mAh con ricarica rapida e colorazioni Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue.

