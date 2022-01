Disney+ ha ufficialmente ordinato la serie tv di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, un adattamento per il piccolo schermo degli amati romanzi fantasy di Rick Riordan. L’annuncio arriva quasi due anni dopo che lo stesso scrittore aveva dichiarato di essere al lavoro su una potenziale serie da destinare sulla piattaforma della casa di Topolino, a maggio 2020.

Riordan ha comunicato la notizia dell’ordine della serie tv di Percy Jackson tramite un videomessaggio ai fan. L’autore scriverà l’episodio pilot con Jon Steinberg (Black Sails), mentre la regia è affidata a James Bobin (The Mysterious Benedict Society). Inoltre, tutti e tre saranno produttori esecutivi, così come l’ex presidente della Touchstone Television Bert Salke, che aveva messo in fase di sviluppo il progetto.

“Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati a creare una serie tv avvincente degna degli eroici personaggi mitologici di cui milioni di lettori di Percy Jackson sanno che vale la pena prendersi cura, e siamo ansiosi di invitare il pubblico di Disney+ a immergersi in storie fedeli al franchise di successo e piene di umorismo, sorpresa e mistero”, ha affermato Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television.

La serie live-action seguirà Percy Jackson, un moderno semidio di 12 anni che sta facendo i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine. Ora Percy deve attraversare l’America per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

La serie di libri di Riordan include Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del titano, La battaglia del Labirinto e Lo scontro finale, con i primi due romanzi adattati sul grande schermo in due film, usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Logan Lerman vestiva i panni del protagonista, e ora i fan vogliono un ritorno dell’attore che trovano perfetto nel ruolo di Poseidone, padre di Percy.

Al momento gli attori principali dei film non sono coinvolti in alcun modo al progetto televisivo, quindi resta da capire come si muoverà Disney+.

