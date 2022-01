Non sarà mai troppa la condivisione di frasi e immagini per la Giornata della Memoria 2022 del 27 gennaio. Anche per quest’anno la ricorrenza andrà rispettata per la responsabilità che appartiene ad ognuno di noi oggi come ieri, ossia evitare che i crimini del passato contro gli ebrei ma anche verso qualsiasi etnia o popolo ritenuto (a torto) inferiore si ripetano.

La Giornata della Memoria è stata istituita solo nel 2005 per volere della risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005. Non a caso la data del 27 gennaio è stata scelta per ricordare lo sterminio degli ebrei (e non solo) nei campi di sterminio durante la seconda Guerra mondiale. Proprio in questo giorno del 1945, i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dall’esercito russo (dopo pure la dipartita delle truppe tedesche) mettendo fine all’orribile genocidio di massa.

Le frasi così come le immagini per la Giornata della Memoria non possono che ricordarci quanto sia fondamentale non dimenticare quanto accaduto prima di quel 27 gennaio. I contributi di Primo Levi come di Anna Frank continuano a descriversi l’orrore senza fine dello sterminio ma con un piccolo barlume di speranza. Proprio Anna Frank diceva di non aver perso la fiducia nell’intima bontà dell’uomo e anche oggi, commemorando quanto avvenuto più di 70 anni fa, non deve venir meno l’attenzione alla nostra missione, quella di tramandare quanto avvenuto senza alcuna esitazione.

Tutte le frasi e le immagini per la Giornata della Memoria 2022 sono a disposizione nell’elenco e galleria a conclusione di questo articolo. Per le foto basterà selezionare il contenuto desiderato e scegliere di condividerlo via WhatsApp o altro canale. Per le citazioni, basterà un semplice copia e incolla dopo aver messo in evidenza il testo.

“È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.”

(Anna Frank)

“Se Dio esiste, dovrà chiedermi scusa”

(Scritta apparsa su un muro di Auschwitz).

“La domanda: Ditemi dove era Dio, ad Auschwitz. La risposta: E l’uomo dov’era?”

(William Clarke Styron)

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo. Primo Levi.

“Il progresso, lungi dal consentire il cambiamento, dipende dalla capacità di ricordare… Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. ” (George Santayana)