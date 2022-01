Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco punta su un nuovo coach: Josh Duhamel si unisce alla serie di Disney+ per riempire il posto lasciato da Emilio Estevez, dopo la rottura tra l’attore e la produzione a causa di divergenze creative e una disputa contrattuale per un problema legato al Covid (pare che l’attore non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dal contratto). Lo scontro ha imposto la necessità di riscrivere le sceneggiature della seconda stagione: i copioni sono stati rivoluzionati dopo il suo addio alla serie in modo da continuare senza il suo personaggio, Gordon Bombay, l’amato allenatore di hockey di tutti e tre i film di Mighty Ducks degli anni ’90 che Estevez aveva ripreso nella prima stagione della serie revival.

E ora Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco ha il suo nuovo protagonista maschile, che si unisce al resto del cast composto da Lauren Graham, Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns e DJ Watt. Josh Duhamel sarà il nuovo allenatore della squadra di hockey giovanile che sfida la cultura vincente a tutti i costi degli sport giovanili di oggi.

In Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, secondo quanto anticipato da Deadline, Duhamel interpreterà il nuovo personaggio del giocatore della NHL, diventato allenatore, Gavin Cole. Uno sportivo “ispiratore, affascinante e incallito“, Gavin è molto abile nell’applicare la metafora dell’hockey alla vita reale. Nella nuova stagione sarà alla guida dell’istituto di hockey estivo dove i Mighty Ducks si ritrovano ad allenarsi.

Prima di approdare in Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, Duhamel ha recitato nella serie originale Netflix Jupiter’s Legacy basata sull’omonima serie a fumetti. Inoltre apparirà in The Thing About Pam della NBC al fianco di Renée Zellweger a marzo, oltre che in Shotgun Wedding al fianco di Jennifer Lopez, in uscita a giugno.

Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco non ha ancora una data ufficiale per il ritorno su Disney+. Cathy Yuspa e Josh Goldsmith torneranno come showrunner della seconda stagione.

