Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna, dispositivo che su Amazon può essere acquistato con un prezzo scontato. Inizia quindi a calare il costo dell’ultimo top di gamma di casa Apple, ma vediamo più nel dettaglio l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce. Notiamo come sia stato applicato uno sconto del 10% sul prezzo da listino, che era di 939 euro, per questo iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna.

Abbassamento del prezzo per iPhone 13 su Amazon oggi 26 gennaio

Un aggiornamento doveroso, dunque, dopo quello di alcuni giorni fa. Ciò significa che attualmente tale top di gamma di stampo Apple può essere acquistato al costo di 879 euro. Si è arrivati quindi già ad un risparmio di 60 euro che può far gola a diversi utenti. La disponibilità su Amazon non è immediata, ma ciò non significa che ci sia per forza grande attesa per i tempi di spedizione e non ci sono ulteriori costi aggiuntivi da dover affrontare.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Chi è iscritto a Prime può ricevere questo iPhone 13 rosa da 128GB direttamente a casa propria nel giro di appena 24 ore. Si può anche scegliere la prova gratuita di trenta giorni per chi non è abbonato a tale servizio offerto da Amazon. Vediamo a questo punto gli elementi di spicco di questo iPhone 13. Parliamo di un top di gamma che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e presenta una novità importante nel comparto fotografico grazie alla presenza della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Un netto miglioramento è avvenuto proprio per il settore fotocamere, vista la presenza su questo iPhone 13 di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine non manca un super processore, grazie alla presenza del chip A15 Bionic ed al 5G.