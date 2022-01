SEAL Team ha concluso la sua quinta stagione su Paramount+ e non è stata ancora rinnovata per la sesta. La serie è stata trasferita dalla CBS al servizio di streaming dopo quattro stagioni e anche in quel passaggio si era temuto per la sua cancellazione, ipotesi che torna a riaffacciarsi adesso al termine di SEAL Team 5.

Anche il protagonista di SEAL Team David Boreanaz, che nella serie è affiancato da Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley e Toni Trucks, sembra brancolare nel buio rispetto al futuro incerto della serie, per il cui rinnovo si era battuto in passato quando era stata adombrata la possibilità di una chiusura anticipata.

Il volto di SEAL Team, interrogato sulla sesta stagione da TvInsider.com, ha detto di non avere risposte in merito alle prospettive attuali dello show.

Quello che posso semplicemente dire è che abbiamo fatto grandi cose per Paramount+ . Guardi i numeri e lo streaming, e poi siamo diventati uno dei loro spettacoli numero uno nelle ultime settimane. Quindi stiamo facendo bene per loro.

Il protagonista di SEAL Team non si sbilancia nemmeno su quanto tempo intenda restare nel ruolo del capo di prima classe del Team Bravo per la serie CBS/Paramount. Il passaggio dalla tv generalista allo streaming, però, secondo l’attore ha aiutato la serie a trovare un ritmo meno forsennato e una “combustione più lenta” in cui è possibile approfondire trame e personaggi meglio di quanto si possa fare con la programmazione lineare.

Non lo so. Penso che per me sia davvero relativo alle storie che stiamo raccontando e sono ancora più entusiasta del passaggio alla Paramount+ (…) ora puoi davvero entrare sotto la pelle dei personaggi, guarda dove sono questi uomini e queste donne e guarda come sono colpiti da quando si svegliano a quando vanno a letto. Penso che sia affascinante.

In Italia SEAL Team è trasmessa da Rai4, che ha appena mandato in onda la quarta stagione.

