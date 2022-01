Si registrano proprio in questi minuti problemi SNAI, coi server che a quanto pare faticano a rispondere alle richieste degli utenti. Difficile, almeno per ora, dire con certezza se ci siano o meno analogie con l’ultima situazione simile che abbiamo trattato all’interno del nostro magazine. Mi riferisco all’articolo che abbiamo pubblicato alcune settimane fa, anche in quel caso relativo ad un disservizio tutto sommato rientrato in tempistiche che possiamo ritenere accettabili. Del resto, in questi minuti abbiamo solo notizie frammentarie sul disservizio in corso.

Cosa sappiamo sui problemi SNAI il 26 gennaio coi server in affanno

Effettuando un test pochi minuti fa, effettivamente posso confermarvi che siano in corso problemi SNAI oggi 26 gennaio, coi server in difficoltà per imprecisate ragioni. Dando uno sguardo allo storico relativo a situazioni simili, oserei dire che la situazione potrebbe rientrare nel giro di qualche minuto, ma quando capitano malfunzionamenti del genere c’è sempre una variabile imprevedibile che potrebbe differenziare il caso specifico rispetto al precedente. Ecco perché bisogna tenere gli occhi aperti.

La situazione andrà monitorata con aggiornamenti in tempo reale, anche se al momento i riscontri che ci arrivano da Down Detector non sembrano tali da indurci a parlare di un disservizio su larga scala. Possibile che i problemi SNAI rientrino immediatamente, con un disservizio di pochi istanti per riavvio server o per altre ragioni al momento imprecisate. In ogni caso, continuerò a monitorare la vicenda, in modo da fornirvi eventuali aggiornamenti utili ad inquadrare meglio la situazione.

Aggiornamento ore 13:51. La situazione è rientrate e i problemi SNAI sembrano ormai archiviati. Come sempre avviene in questi casi, comunque, terremo gli occhi aperti per capire se possa esserci un seguito per il disservizio venuto a galla poco fa.