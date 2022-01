Stanno per arrivare nuove rimodulazioni WindTre in questo 2022. In particolare, dal prossimo rinnovo successivo al 28 febbraio, non pochi utenti subiranno potenzialmente degli utenti, anche se oramai avranno a disposizione uno strumento per evitare proprio la variazione unilaterale del contratto.

Come visibile anche al termine di questo articolo, il vettore ha cominciato ad inviare proprio le comunicazioni via SMS delle prossime rimodulazioni in programma. L’avviso investe soprattutto alcuni clienti con piano All Inclusive ora attivo. Nella fattispecie, la nota riportata in questo approfondimento riguarda una All Inclusive Gold, attualmente al prezzo mensile di 9,61 euro. L’aumento annunciato prevederà un nuovo costo di 11,49 euro per un rincaro pari a 1,88 euro. A fronte della spesa extra, la disponibilità di Giga per il bundle dati aumenta fino a 40. Nel caso, poi, di giga illimitati legati alla linea fissa, questi rimarranno invariati.

Le rimodulazioni WindTre entreranno in vigore dal primo rinnovo utile dopo la fine di febbraio, come già indicato. Nel frattempo, i clienti interessanti potranno semplicemente scegliere di non accettare la modifica unilaterale del contratto e dunque mantenere l’offerta attuale, inviando un nuovo SMS con testo “NVAR” al numero gratuito 40400. Ci sarà però tempo fino al prossimo 24 febbraio però, non oltre.

Ancora, chi non accetterà le prossime rimodulazioni WindTre avrà ancora la possibilità di recedere dalla propria offerta senza alcun costo entro 60 giorni dalla ricezione dell’attuale SMS. Le modalità per far presente la propria volontà sono sempre le stesse: dunque prevedono l’invio di una raccomandata andata e ritorno, di una PEC, il contatto al numero 159 o via area clienti così come la consulenza presso uno dei negozi dell’operatore. Il rincaro di quasi 2 euro potrebbe di certo essere visto negativamente dagli utenti ai quali le giustificazioni sulle diverse esigenze di mercato non basteranno, nonostante la maggiore disponibilità di giga (magari non utili per tutti).

