Margherita Mazzucco e Gaia Girace, a dispetto dei loro personaggi ne L’Amica Geniale (o forse proprio come loro), non sono amiche nella vita e non si frequentano fuori dal set. Non che sia obbligatorio né naturale che nasca un legame di amicizia tra due attrici, ma entrambe hanno precisato, a richiesta nella conferenza stampa della terza stagione dell’acclamata serie di HBO e Rai Fiction, di aver scelto di mantenere le distanze quando non recitano insieme.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono entrambe poco più che adolescenti: 19 anni la prima,18 la seconda, hanno iniziato a recitare proprio con L’Amica Geniale, presentandosi ai provini e risultando scelte tra migliaia di contendenti per i ruoli, rispettivamente, di Elena e Lenù nella saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Le similitudini però si fermano qui: entrambe pensano di essere simili ai loro personaggi e quindi molto diverse tra loro. Forse anche in virtù di questa distanza caratteriale non hanno instaurato un rapporto al di là di quello professionale, sebbene il documentario Rai La Mia Amica Geniale a loro dedicato, realizzato durante la prima stagione, le ritraesse nel 2018 come due giovani che vivono quasi in simbiosi un’esperienza che unirebbe chiunque.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace, in conferenza stampa a pochi giorni dal debutto della terza stagione de L’Amica Geniale, hanno confermato di non avere: “Ci siamo trovate bene io e Margherita, c’è una grande intesa tra di noi ma non abbiamo avuto occasione di frequentarci fuori dal set“. Anche Margherita Mazzucco ha sottolineato come ci sia un rapporto solo professionale e anche sfidante tra le due, un po’ come tra i loro personaggi: “Non abbiamo voluto forzare questo rapporto, abbiamo preferito lasciarlo così com’è e forse ha fatto bene alla serie, siamo un po’ come Elena e Lila forse“. Il regista Daniele Luchetti ha parlato di una “complessità” nella loro relazione umana, lasciando intuire che (forse) non hanno un rapporto molto disteso, ma ha anche aggiunto che questa “è stata una ricchezza della serie“, una tensione che si è rivelata utile nelle scene tra le due amiche-nemiche al centro della serie.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace in Storia di chi fugge e di chi resta interpretano delle donne ormai adulte e sarà per loro l’ultima stagione della serie, necessariamente. Lucchetti ha anche risposto ad una domanda sull’ipotesi di sostituirle già in questa stagione, vista la giovanissima età: “Ce lo siamo chiesto, ma abbiamo capito che era presto per lasciarle andare e abbiamo capito che loro avrebbero potuto sostenere la storia sulle loro spalle senza farla scricchiolare, anzi facendola crescere“.

