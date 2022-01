Arrivano voci particolarmente interessanti, oggi 26 gennaio, per tutti coloro che sono alla costante ricerca di una nuova disponibilità PS5 qui in Italia, se pensiamo al fatto che nel pomeriggio potrebbe arrivare un inaspettato restock da parte di GameStop. L’utilizzo del termine “inaspettato” non è casuale, in quanto fino a stamane non c’erano segnali in questo senso per un appuntamento sì ciclico con lo shop in questione, ma per nulla scontato visto il particolare momento che stiamo vivendo qui in Italia.

Indicazioni sulla disponibilità PS5 il 26 gennaio tramite GameStop

La questione è molto semplice. Il periodo, in termini di produzione della console, non è dei migliori. La disponibilità PS5 è sempre più rara. Non solo su GameStop, che in ogni caso ci dà un segno di vita di tanto in tanto, ma anche altrove. Si tratta di una situazione che complica i piani dei potenziali acquirenti, se pensiamo che con ogni probabilità ci sarà una ressa virtuale questo pomeriggio nel sito, provando ad accaparrarsi uno dei pochi pezzi in vendita a partire da un determinato orario.

Anche questo, dunque, diventa un dettaglio fondamentale. Impossibile fare previsioni in merito, ma come sempre posso ribadire un paio di concetti. Il primo è che la diretta streaming durante la quale verrà annunciata la nuova disponibilità PS5 prenderà il via alle 16 su Twitch. Allo stesso tempo, le segnalazioni degli utenti ci dicono che spesso il restock viene annunciato attorno alle 17. Attenzione, non si tratta di una regola fissa, in quanto l’orario potrebbe cambiare oggi stesso, ma un minimo punto di riferimento per tutti.

Resta il discorso sulla disponibilità PS5 su GameStop, nonostante si preveda che possa essere assai limitata. Situazione diversa, dunque, rispetto a quella descritta nella giornata di ieri sulla questione Unieuro. La truffa messa in piedi da terzi, infatti, risulta ancora online.