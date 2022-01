The Handmaid’s Tale ha spianato la strada al suo creatore, produttore esecutivo e showrunner Bruce Miller, la cui carriera è in decisa ascesa dopo la firma di un nuovo importante accordo di sviluppo generale con ABC Signature e Hulu.

Il fautore del successo di The Handmaid’s Tale ha rinnovato il suo contratto, pare per almeno tre anni, con Hulu e ABC per continuare a produrre la fortunata serie distopica premiata 15 volte agli Emmy Awards, attualmente in pre-produzione per la quinta stagione e già con una sesta all’orizzonte, come confermato da una star del cast. Il nuovo contratto di Miller, per la sua durata, potrebbe arrivare a coprire anche una settima edizione per la saga ispirata al romanzo di Margaret Atwood. Inoltre, Miller svilupperà progetti originali, alcuni come creatore e sceneggiatore ed altri come supervisore, attraverso la sua compagnia White Oak Pictures.

La premiata The Handmaid’s Tale ha rappresentato la consacrazione per Miller come autore e produttore, dopo una carriera che lo ha visto lavorare a titoli storici come E.R. – Medici in Prima Linea, ma anche a progetti molto meno memorabili serie come Everwood, Eureka e The 100. Jonnie Davis, Presidente di ABC Signature, parte dei Disney TV Studios, ha annunciato così il rinnovo dell’accordo con lo showrunner.

Bruce ha creato una delle serie più iconiche di tutta la televisione con The Handmaid’s Tale. Il suo lavoro ha avuto un’influenza mondiale e siamo entusiasti e onorati di lavorare con lui alla ABC Signature. Non vediamo l’ora di far parte di ciò che verrà dopo.

The Handmaid’s Tale, prodotto da MGM e The Littlefield Company, ha vinto tra i suoi 15 Emmy quello come Miglior Serie Drammatica, oltre a 2 Golden Globe Awards, un BAFTA e numerosi altri riconoscimenti. Miller viene da un altro accordo complessivo congiunto, con Hulu e MGM Television: quest’ultima società, pur restando coinvolta nella produzione di The Handmaid’s Tale, non è più coinvolta nel nuovo accordo, che aiuta sia Miller che Disney a lavorare insieme in modo congiunto poiché non devono più ricorrere a uno studio esterno.

