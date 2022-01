Il colosso cinese Huawei ha fatto giungere in Italia interessanti dispositivi, ossia il Huawei P50 Pro (giunto nel nostro Paese già lo scorso mese di luglio insieme alla versione base P50), il pieghevole P50 Pocket (vi abbiamo parlato qui di entrambi) e la novità assoluta che riguarda il Huawei Watch GT Runner, ovvero l’orologio intelligente pensato per la ‘corsa’. Quest’oggi, mercoledì 26 gennaio, ci soffermeremo sullo smartwatch: vediamo insieme i dettagli e le sue caratteristiche tecniche.

Il Huawei Watch GT Runner è il primo orologio da corsa professionale: infatti, esso è capace di determinare programmi di allenamento scientifico e di ricoprire il ruolo di personal trainer grazie alle funzioni avanzate integrate. Il wearable presenta una cassa di 46mm, una scocca in fibra polimerica ed un cinturino in silicone antibatterico. L’orologio sfoggia un display AMOLED da 1,43 pollici e supporta il sistema operativo HarmonyOS 2.1. Tra le diverse tecnologie integrate troviamo il Huawei TruSeen 5.0+ per il monitoraggio del battito cardiaco (modulo PPG 5.0 con 8 PD posizionati in modo circolare) con deviazione di 10bpm che può arrivare anche ad oltre il 97%. Sono anche presenti l’Individual Periodical Science Training Programme, ovvero il programma di formazione scientifica individuale, il Running Ability Index (RAI) per la valutazione delle prestazioni di corsa e il sistema di allenamento Huawei TruSport per la corsa professionale.

Ben cinque sono i sistemi satellitari che supporta il Huawei Watch GT Runner, ossia GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS, e inoltre anche un chip di posizionamento GNSS Dual-Band Five-System dotato di antenna sospesa nascosta e situata nelle alette. In questo modo, spiega Huawei, il segnale tende a migliorare del 135%, utile per rilevare le traiettorie con massima precisione. Lo smartwatch presenta anche un’impermeabilità all’acqua fino a 50 metri di profondità, oltre ad integrare strumenti di misura come barometro, bussola, connettività Bluetooth ed NFC. La batteria garantisce un’autonomia fino a 14 giorni in modalità smart e fino a 8 giorni con utilizzo intenso. Quanto al prezzo, il wereable del produttore cinese è disponibile già da oggi su Huawei Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 299,90 euro.

