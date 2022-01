Il prezzo Samsung Galaxy S22 potrebbe essere già scontato al day one del preordine e neanche poco. Lo si evince proprio in questa giornata del 26 gennaio, ossia dopo la conferma ufficiale del prossimo evento Unpacked il giorno 9 febbraio alle ore 16. In alcuni paesi, dopo la compilazione del form di iscrizione all’appuntamento hi-tech, sono spuntati dei voucher che garantirebbero di risparmiare fino a 100 euro sul prezzo di listino dei dispositivi.

Andiamo con ordine specificando i casi di sconto sul valore commerciale dei prossimi top di gamma. Nei Paesi Bassi, la specifica divisione Samsung ha offerto un credito sul Samsung Store di 50 euro a tutti coloro che hanno cominciato ad iscriversi al prossimo keynote di presentazione. Un voucher dedicato potenzialmente all’acquisto si Galaxy S22, S22 Plus e pure S22 Ultra è stato invece presentato sul sito svedese di Samsung ma con un importo raddoppiato a 100 euro.

Dopo i due casi europei, non ci stupiremmo di vedere la stessa formula dello sconto applicabile sul prezzo Samsung Galaxy S22 anche in Italia. Il consiglio è quello di tenere sotto stretta osservazione la pagine di Samsung del nostro paese appunto e iscriversi agli eventuali form di registrazioni ufficiali per poter godere, quanto prima, di un risparmio sul prossimo acquisto.

La prospettiva di un prezzo Samsung Galaxy S22 già calmierato al day one di uscita è davvero ottimale. Tanto più, in passato, ai primi acquirenti di altri top di gamma sono stati sempre garantiti degli accessori extra come gli auricolari in regalo. Anche per quest’anno potremmo dunque assistere alla vendita delle ammiraglie abbinate a Galaxy Buds 2 e Pro. Le condizioni economiche sarebbero potenzialmente favorevoli ma attendiamo di vedere prima quali saranno i prezzi di partenza di ognuno dei modelli pronti al lancio tra sole 2 settimane.

