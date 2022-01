Ce ne è voluto di tempo ma finalmente è stata resa ufficiale la data di uscita del Samsung Galaxy S22. Il produttore sudcoreano, con un ritardo mai accumulato per l’inoltro degli inviti al suo prossimo evento Unpacked, ha confermato il giorno della presentazione per i dispositivi. In realtà, le attese dei giorni scorsi sono state tutte rispettate e il keynote più che importante si svolgerà il prossimo 9 febbraio.

Nell’immagine di inizio articolo, così come nel breve filmato teaser a conclusione di questo approfondimento, sono presenti alcuni elementi sui quali riflettere. Il riferimento all’esemplare S22 è palese: a corollario di una breve animazione d’effetto c’è il claim della prossima serie ossia “the epic standard”, come a sottolineare probabilmente la natura eccezionale del prossimo hardware che, allo stesso tempo, continua ad essere uno standard (di qualità) per il produttore.

Sappiamo dunque che la data di uscita del Samsung Galaxy S22 è quella del 9 febbraio, esattamente 2 settimane a partire da oggi. Per quanto riguarda l’orario del keynote non ci sono riferimenti ma potremmo ritenere valido quanto trapelato già in questa settimana. Il Keynote sarà trasmesso in streaming, probabilmente senza pubblico, su Samsung.com e sugli altri canali ufficiali dell’azienda a partire dalle ore 15 per il fuso orario Greenwich Mean Time (GMT di Londra per capirci). In questo caso, in Italia dovremmo segnare l’appuntamento solo 1 ora più tardi, ossia alle 16.

L’attesa per i Samsung Galaxy S22 si è fatta spasmodica per i fan della serie, in particolare per il modello S22 Ultra che di certo sarà l’esemplare più avanzato e dotato di plus hardware e software. Non va dimenticato che lo specifico dispositivo risulterà essere una sorta di commistione tra modello di punta della serie S e dei phablet Note, integrando anche la S Pen in uno specifico alloggiamento del telefono. Mancano solo una mancata di giorni per capirne ogni aspetto e soprattutto anche il prezzo.

