Il calciomercato invernale è ormai giunto agli sgoccioli e il Napoli, quasi sicuramente, può già ritenerlo chiuso in seguito all’acquisto del difensore Axel Tuanzebe. Ora come ora, gli azzurri sembrerebbero completi in ogni reparto di gioco, considerato anche l’importante recupero di Faouzi Ghoulam sulla corsia di sinistra. Gli eventuali rinforzi e sostituti sono dunque per un’ottica futura. Stando a quanto riportato nell’edizione di oggi, mercoledì 26 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, insieme a Maurizio Micheli dell’area scounting, ha già iniziato a guardarsi intorno sulle papabili scelte.

Secondo il quotidiano sportivo romano, il Napoli che verrà potrebbe aver bisogno di un valido centrocampista che andrà a sostituire Fabian Ruiz, qualora lo spagnolo dovesse non rinnovare con il club (perdendolo a parametro zero il prossimo anno) e dire addio alla maglia azzurra. Ed ecco che molti iniziano a chiedersi quale profilo possa essere quello giusto per rimpiazzare l’ex Betis. Cristiano Giuntoli avrebbe così individuato tre possibili sostituti, ossia Ivan Ilic, 20enne serbo attualmente in forza all’Hellas Verona, Davide Frattesi, 22enne del Sassuolo e anche Nahitan Nandez, 26enne uruguagio del Cagliari.

Ovviamente, considerata la tanta concorrenza sia per Nandez che per Frattesi, il centrocampista del Verona potrebbe essere il principale obiettivo del Napoli che verrà. Ricordiamo che il contratto di Fabian Ruiz è in scadenza il 30 giugno del 2023 e che il numero 8 azzurro ad oggi percepisce un ingaggio pari a 1,5 milioni di euro a stagione. Nella medesima situazione dello spagnolo vi è anche Kalidou Koulibaly, altro pilastro azzurro, il cui contratto è in scadenza a giugno 2023 (proprio in estate potrebbero essere entrambi ceduti qualora non dovesse arrivare un accordo sul rinnovo). In ogni caso, tra i due, è il centrocampista spagnolo quello che potrebbe essere sacrificato. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito.

