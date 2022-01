La domanda corretta non è: “Chi sono i Meduza?”, ma “quante cose sono i Meduza?”. Non un semplice – ma non per questo banale – trio di produttori milanesi, bensì la combinazione tra l’erudizione accademica del conservatorio e l’arte dell’intrattenimento che è tipica dei DJ. La loro passione li ha portati ad essere una delle realtà più interessanti del pianeta house, nonché uno dei progetti più ricercati dagli artisti di fama internazionale. Per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 Amadeus li ha scelti come superospiti, con la promessa di far ballare tutto l’Ariston.

Chi sono i Meduza

I Meduza nascono come progetto ufficialmente nel 2019, ma le basi vengono gettate qualche anno prima. Il trio nasce a Milano dall’incontro tra Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

Simone e Luca sono diplomati in organo e musica elettronica presso il Conservatorio di Milano, città che Mattia, invece, conquista con la sua attività di DJ. Terminati gli studi, Simone diventa insegnante di musica mentre Luca si getta nel lavoro all’interno degli studi. I tre suggellano il sodalizio e l’amicizia nel 2015, con l’ingresso di Luca nel duo già formato da Simone e Mattia. I tre iniziano a produrre musica propria.

I Meduza nascono ufficialmente nel 2019, prendendo il nome dal personaggio mitologico.

Dagli esordi alla collaborazione con Ed Sheeran

Nel 2019 esce il primo singolo Peace Of Your Heart in collaborazione con i Goodboys e sarà una partenza col botto: il brano, infatti, nello stesso anno riceve una nomination ai Grammy per la categoria Miglior Registrazione Dance.

Dal 2019 hanno pubblicato 6 singoli, l’ultimo dei quali è Tell It To Your Heart in featuring con Hozier. Il trio conquista anche Ed Sheeran, per il quale i Meduza realizzano il remix di Bad Habits dopo aver già collaborato con John Legend nel remix di Wild. Nel 2021 pubblicano l’EP Introducing Meduza.