American Rust lascerà il suo pubblico con un finale aperto, come tutte le volte in cui una serie viene inaspettatamente cancellata. Pur nel corso di una buona stagione da parte di ShowTime, con gli ottimi numeri registrati dal revival di Dexter, l’emittente ha deciso di fare dei tagli importanti e a farne le spese è la serie basata sull’omonimo romanzo di Philipp Meyer.

American Rust è stata cancellata e non avrà una seconda stagione: la serie americana creata da Dan Futterman, mesi dopo il suo finale di stagione trasmesso nel novembre 2021, è ora ufficialmente archiviata da ShowTime. Questo poliziesco drammatico, ambientato in una piccola cittadina della Rust Belt in Pennsylvania, seguiva le indagini del capo della polizia Del Harris sul figlio della donna che ama, accusato di omicidio.

La conclusione di American Rust è stata confermata da un rappresentante di Showtime, che ha annunciato in una nota il mancato rinnovo della serie.

Possiamo confermare che American Rust non andrà avanti con una seconda stagione. Vorremmo ringraziare i nostri partner di Boat Rocker, il nostro talentuoso showrunner Dan Futterman e il resto dei meravigliosi sceneggiatori, e il nostro fantastico cast guidato da Jeff Daniels e Maura Tierney.

Il finale di American Rust resterà quindi quello della prima stagione, che ha lasciato diverse domande inevase: dopo aver scoperto che il figlio di Grace (Tierney), Billy (Alex Neustaedter), era innocente rispetto all’omicidio centrale della storia, Del (Daniels) ha individuato il colpevole nell’amico di Billy, Isaac (David Alvarez), che uccide l’agente di polizia Steve Novick per proteggere il suo amico. Del aiuta Isaac e rintraccia i testimoni degli spacciatori, uccidendo alla fine entrambi e un’anziana signora, facendo sembrare tutto come frutto di un incidente. Con Billy in coma e Del ormai compromesso, la prima stagione si era conclusa aprendo la strada ad un secondo capitolo, che però non ci sarà.

Nel cast di American Rust sono apparsi anche Bill Camp, Julia Mayorga, Rob Yang, Dallas Roberts e Mark Pellegrino. Daniels è stato il produttore esecutivo della serie con lo showrunner Futterman, Michael De Luca, Katie O’Connell, Adam Rapp, Brian McGreevy, Lee Shipman, Paul J. Martino ed Elisa Ellis. In Italia la serie è stata trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic lo scorso autunno ed è disponibile in streaming su Now.

