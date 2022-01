Ci sono ottime notizie per i possessori del Samsung Galaxy S21. La fonte SamMobile ha appena avuto conferma dei t5est appena partiti per l’interfaccia proprietaria One UI 4.1. Il tutto dopo che la soluzione software One UI 4.0 è giunta sulla serie top di gamma del 2021 solo nel recente passato. Come a dire che lo sviluppo delle funzioni e novità grafiche per i telefoni di punta continua di buona lena.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è il primo degli esemplari della serie ammiraglia dell’anno scorso ad essere stato immortalato con un firmware di test One UI 4.1. Si tratta di un pacchetto siglato come G998U1UEU5CVA4 di cui non si conosce l’esatto contenuto. Più che normale in questa primissima fase di sperimentazione che potrebbe durare ancora a lungo.

Non c’è da spaventarsi per i Samsung Galaxy S21 meno costosi del modello Ultra se questi non sono apparsi con l’aggiornamento specifico a bordo. In particolar modo, in effetti, la novità software è stata testata prima sull’esemplare top di gamma assoluto ma in un secondo momento non mancherà pure su gli altri telefoni di punta del 2021. Si tratta in effetti di una prassi consolidata quella di procedere prima con i device più costosi e via via con i restanti, come accaduto anche per la distribuzione definitiva della One UI 4.0.

Visto il via della sperimentazione della One UI 4.1 in questi giorni, magari nelle prossime settimane otterremo anche informazioni sulle principali novità portate dal prossimo aggiornamento. Naturalmente questa ulteriore release software è da considerarsi minore rispetto alla precedente e non porterà con se novità molto copiose. Nonostante tutto c’è da credere che gli sviluppatori non stiano di certo lavorando per nulla e magari si lavorerà in modo particolare sull’ottimizzazione software e sulla risoluzione di qualche bug di troppo.

