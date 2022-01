In questo martedì 25 gennaio non funziona il login Fineco Bank per un gran numero di clienti che si affidano all’istituto bancario. A partire dal primo pomeriggio odierno, i tentativi di accesso alla propria area personale hanno restituito un gran numero di errori, rendendo di fatto impossibile la possibilità di procedere in qualsiasi operazione.

Come sempre, per comprendere la reale portata di problemi di oggi, può venirci in aiuto il sito Downdetector. Ed in effetti, assistiamo ad un’impennata di migliaia di segnalazioni di disguidi, il che fa pensare ad un down molto diffuso e serio che potrebbe non risolversi nel giro di così poco tempo. Non funziona il login Fineco Bank sia da browser web in questo momento ma anche da applicazione Android come per iPhone.

Nonostante non funziona il login Fineco Bank in maniera così plateale al momento di questa pubblicazione, non sono giunti riscontri da parte dello stesso istituto bancario che ci informino del perché del disguido attuale. Non resta dunque altro da fare che attendere che la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile. Per ottenere assistenza e supporto, il numero da comporre per i clienti della banca risponde al recapito verde 800.92.92.92.

Aggiornamento 16:00 – Continuano ad aumentare il numero di alert da parte di clienti con problemi di accesso alla loro area personale. La procedura di login resta difficile o del tutto impossibile. Nonostante l’inserimento di nome utente e password corretti nei relativi campi dell’area riservata, nessuna informazione relativa al proprio conto è accessibile. Di conseguenza, anche le più semplici operazioni di spostamento denaro o pagamenti sono inibite. Continuano a mancare feedback ufficiali sulla situazione: difficile dunque è ipotizzare un veloce ritorno alla normalità. Naturalmente il disguido ha carattere nazionale e non limitato a determinate aree geografiche.

Continua a leggere su optimagazine.com