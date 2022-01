Meduza a Sanremo 2022: si aggiunge un altro ospite musicale al Festival numero 72.

Il trio di producer italiani vanta 8 miliardi di stream ed è tra gli ultimi ospiti annunciati da Amadeus per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Già nota la serata che li vedrà tra i protagonisti: la prima, quella di martedì 1 febbraio.

Sono Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio i Meduza: si sono imposti sulla scena internazionale collezionando centinaia di certificazioni oltre ad un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. Proprio il loro successo al di fuori dei confini italiani li porta ad essere classificati tra gli ospiti internazionali del Festival.

I Meduza approdano per la prima volta a Sanremo accompagnati da Hozier, cantautore e musicista irlandese e una delle voci più belle degli ultimi anni. Da questa collaborazione è già nato il singolo Tell It To My Heart, il brano record uscito lo scorso ottobre che ha totalizzato un milione di stream in meno di 24 ore dall’uscita e che oggi vanta più di 100 milioni di riproduzioni.

La presenza dei Meduza sul palco del Teatro Ariston è arrivato pochi minuti fa direttamente dalle parole di Amadeus al TG1 delle 20.00. Se nel rock internazionale trionfano gli italiani Maneskin, sono gli italiani Meduza a trionfare nella dance posizionandosi ai vertici delle classifiche con la loro musica.

E Amadeus mette le mani avanti nel comunicare il loro nome: se al pubblico di casa Rai il nome Meduza dice molto poco, l’invito del direttore artistico è quello ad ascoltare la loro musica. Per una serata i Meduza faranno ballare il Teatro Ariston di Sanremo e la notte sarà la prima, di martedì 1 febbraio.