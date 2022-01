La serie Il Simbolo Perduto cancellata: l’adattamento dell’omonimo romanzo di Dan Brown, che funge anche da prequel al più noto Il Codice da Vinci, non avrà una seconda stagione.

Il servizio di streaming della NBC, Peacock, riponeva molta fiducia nel progetto, che però non ha saputo trovare il suo pubblico. Troppi erano i paragoni con i film di Ron Howard che avevano Ton Hanks protagonista nel ruolo dell’esperto di simbologia Robert Langdon. Nonostante ciò, il servizio si è detto comunque fiero del prodotto:

“Siamo stati così orgogliosi di portare questo thriller ricco di azione ai nostri membri e ci siamo divertiti a guardare questa avvincente serie svolgersi con una storia soddisfacente e completa”, ha detto Peacock in una nota. “Siamo grati a Dan Dworkin, Jay Beattie, Dan Brown, Brian Grazer e Ron Howard insieme a CBS Studios, Imagine Television e UTV per aver dato vita a questo romanzo bestseller internazionale”.

Basato sul romanzo del 2009 di Brown — un prequel de Il Codice Da Vinci, che è stato trasformato in un franchise cinematografico di successo con Tom Hanks — la serie Il Simbolo Perduto vedeva Ashley Zukerman (Succession) nel ruolo dell’esperto di simboli di Harvard, il professor Robert Langdon (interpretato da Hanks nei film ). Nella serie, Langdon è stato reclutato dalla CIA per decifrare il codice su una serie di enigmi mortali dopo che il suo mentore (Peter Solomon, interpretato da Eddie Izzard) è scomparso.

Nel cast anche Valorie Curry nel ruolo di Katherine Solomon, figlia di Peter, con cui Robert si lancerà in una corsa contro il tempo; Sumalee Montano è Inoue Sato, un’agente della CIA che si occupa di sicurezza; Rick Gonzalez è Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio; Beau Knapp è Mal’akh, una misteriosa figura.

Il Simbolo Perduto ha debuttato su Peacock a settembre con una stagione di 10 episodi. Il finale (ora serie) è andato in onda il 18 novembre. In Italia, è stata trasmessa su Sky Serie quasi in contemporanea, dall’8 novembre al 6 dicembre.

