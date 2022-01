Torna attuale una minaccia per gli utenti italiani, in relazione a coloro che sono alla costante ricerca della disponibilità PS5. Esattamente come avvenuto a dicembre, stando anche a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo sul nostro magazine, bisogna fare molta attenzione ad una truffa che evidentemente ha ripreso piede in Italia. Il tutto, sfruttando la notorietà di un brand come Unieuro, in relazione ad una strategia da parte di malintenzionati che per forza di cose deve aver ripagato in passato.

Non c’è alcuna disponibilità PS5 su Unieuro a fine gennaio

Senza troppi giri di parole, vi dico subito che oggi 25 gennaio non ci sia alcuna disponibilità PS5 sul sito di Unieuro. Alcuni truffatori, infatti, hanno rilanciato in rete una pagina web in cui viene richiamato il tema grafico del noto shop online, con il chiaro intento di ingannare il pubblico. Soprattutto coloro che hanno poca dimestichezza con queste situazioni. Altamente probabile che qualcuno ci sia cascato a dicembre, così come ci sono timori che lo stesso possa avvenire nei prossimi giorni. Ecco perché ho deciso di fornirvi un altro contributo sotto questo punto di vista.

Stiamo parlando di una truffa pari a circa 500 euro, in quanto la finta inserzione ci annuncia la disponibilità PS5 a prezzo di listino. Questo, ovviamente, con il chiaro intento di invogliare gli utenti a completare qui l’ordine, rispetto ad altri shop dove il costo della console è decisamente più alto. Sbagliato parlare di bagarinaggio, in quanto gli stessi negozi in questo periodo storico tendono a pagare di più la console rispetto agli standard. Resta il fatto che questo faccia il gioco dei truffatori.

Ecco perché la storia del prodotto arrivato sul finto e-commerce di Unieuro deve farci tenere gli occhi aperti. Non c’è alcuna disponibilità PS5 oggi 25 gennaio ed occorre fare sempre molta attenzione alle URL che capitano davanti ai nostri occhi.