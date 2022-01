Ci sono ancora delle novità da segnalare per le community WhatsApp. Per quanto la funzione non sia ancora stata ufficializzata nel servizio di messaggistica, una nuova beta Android ci svela nuovi dettagli su cosa ci attende, di certo, nel corso del 2022. la schermata di inizio articolo è stata pubblicata sul blog di WABetaInfo e si riferisce alla release di test 2.22.4.1 presente sul Play Store.

Le community WhatsApp non saranno altro che aggregatori di gruppi accumunati da uno stesso tema di riferimento. Ad esempio, una community potrebbe nascere come unione di gruppi relativi a più classi di uno stesso istituto scolastico. Trattandosi di chat collettive accomunate dalle stesse esigenze informative e comunicative, queste potrebbero rientrare nella stessa comunità per una più rapida ed efficace gestione da parte di uno o più amministratori.

Dopo aver spiegato meglio a cosa ci si riferiscono le community WhatsApp, possiamo dare uno sguardo a come potranno essere gestite dagli amministratori. Nell’immagine di apertura articolo, viene proposta la schermata relativa alla Home delle Community. La sezione, per il momento, manca di dettagli ma è chiaro che attraverso di essa gli amministratori potranno includere o escludere gruppi dalla comunità di riferimento, dunque scegliere determinate impostazioni per regolare notifiche o altri parametri. Resta chiaro che l’intenzione degli sviluppatori sarà quello di mettere in risalto questo strumento per facilitare la vita di tanti utenti sparsi in tutto il mondo.

Per quanto ora delle community WhatsApp si abbia a disposizione anche un’anteprima della relativa Home, è difficile ipotizzare quando la feature sarò disponibile per tutti. Di certo i test non sono terminati e dunque potrebbe essere necessario attendere almeno fino a primavera inoltrata per beneficiare della novità. Di certo, questa arriverà sia per dispositivi Android che su IPhone, magari solo in momenti differenti ma non molto distanti tra loro.

