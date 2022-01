CBS non ha perso tempo a trovare il nuovo protagonista di FBI: Most Wanted, dopo l’annuncio dell’addio di Julian McMahon alla serie nel corso della terza stagione. Il suo ultimo episodio nei panni del leader della squadra dell’FBI a caccia di latitanti Jess LaCroix è previsto per l’8 marzo negli Stati Uniti, dunque l’attore non terminerà nemmeno la stagione in corso, ma c’è già una new entry pronta a subentrargli.

FBI: Most Wanted accoglierà Dylan McDermott nel cast, allo scopo di riempire il pesante vuoto lasciato dalla star uscente: sarà lui ad interpretare il nuovo protagonista della serie poliziesca, anche se non ci sono ancora dettagli sul suo personaggio. Secondo quanto riporta Deadline, McDermott farà il suo debutto nel procedurale ad aprile.

Il nuovo protagonista di FBI: Most Wanted non è certo nuovo al pubblico: già apparso in The Practice e American Horror Story, McDermott lavora già col creatore e produttore esecutivo del franchise di FBI, Dick Wolf. Attualmente, infatti, recita nel ruolo del boss del crimine Richard Wheatley in Law & Order: Organized Crime, l’ennesimo spin-off di Law & Order (franchise dello stesso Wolf), per la NBC.

FBI: Most Wanted dovrà quindi dimostrare di sapersi rinnovare fidelizzando il pubblico al nuovo volto principale, dopo che McMahon ha annunciato la sua uscita di scena lo scorso sabato dopo aver recitato nello spin-off di FBI per tutte e tre le stagioni, dal suo debutto ad oggi. Pare che l’attore di Nip/Tuck e Streghe, desideroso di mettersi alla prova in altri ruoli, abbia chiesto ai produttori e agli sceneggiatori di predisporre l’addio del suo personaggio all’inizio di questa stagione. Si tratta del primo grande addio televisivo di questo 2022, dopo i tanti che si sono consumati in modo più o meno sorprendente nel corso dell’anno passato.

